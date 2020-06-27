У Росії за добу виявили майже 7 тисяч випадків COVID-19

У Російській Федерації за добу зафіксовано 6 843 нових випадки зараження коронавірусом, а загальне їх число досягло 626 779-ти. Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.

Згідно з цими даними, найбільшу кількість нових випадків захворювання виявлено у Москві (750), Московській області (366), Ханти-Мансійському АО (280), Іркутській області (237) і Санкт-Петербурзі (224).

За минулу добу в Росії від COVID-19 померли 188 пацієнтів, водночас загальна кількість загиблих з початку епідемії становить 8 958. Одужали 392 703 людини (в тому числі 9 179 за добу).

Як повідомлялося, 24 червня в Росії відбувся парад Перемоги на Красній площі в Москві, а також в деяких інших містах. Крім того, 25 червня в РФ почалося голосування щодо внесення поправок до Конституції РФ, яке триватиме до 1 липня. Російські аналітики відзначали, що за деякий час до цього статистика щодо коронавірусу в країні стала різко покращуватися.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 9 919 559 випадків коронавірусу, включаючи 497 255 летальних, одужали 5 372 998 людей.