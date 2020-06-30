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За останню добу в Росії виявлено 6 683 нових випадків COVID-19

За останню добу в Росії виявлено 6 683 нових випадків COVID-19
14:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
У Росії за останню добу, 29 червня, виявили 6719 інфікованих коронавірусів. Це на кілька десятків менше, ніж добою раніше, і найнижчий показник з квітня. В останні дні число нових випадків зараження досить стабільно і не перевищує семи тисяч.

Про це свідчить інформація на сайті стопкоронавірус.рф.

Із російських регіонів найбільше нових випадків захворювання виявлено в Москві - 745 осіб. Ще 301 новий хворий - у Московській області, 279 - в Ханти-Мансійському АО, 276 - в Свердловській області, 253 - в Петербурзі, 248 - в Ямало-Ненецькому АТ, 242 - в Іркутській і 203 - в Нижньогородській області.

За минулий день від COVID-19 в Росії померли 154 пацієнта, загалом із початку епідемії - 9306 людей.

Одужали упродовж понеділка 9195 осіб, разом із початку епідемії - 411 973.

Напередодні Міноборони Росії офіційно повідомили, що загальне число випадків зараження на коронавірус у російській армії досягло 6403 осіб. При цьому в РФ триває призовна кампанія. Під час кампанії з військових комісаріатів до ВС РФ направлено близько 40 тисяч осіб.

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З сьогоднішнього дня більшість карантинних заходів зняли в Санкт-Петербурзі. У Москві більшість обмежень зняли раніше. Росія залишається на третьому місці в світі за кількістю виявлених інфікованих.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 10 426 075 випадків коронавірусу, включно із 508 515 летальних, одужали 5 681 547 людини.

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Статистика, ВООЗ, Росія, Covid-19, Інфіковані.

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Телеграф
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