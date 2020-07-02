Путін назавжди? В РФ підрахували голоси за внесення поправок до Конституції РФ

Переважна частина виборців проголосувала за поправки до Конституції РФ, відзначає ЦВК.

В Росії пройшов референдум за внесення поправок до Конституції. Голосування тривало з 25 червня по 1 липня включно. Явка склала 67,97 відсотка. Центральна виборча комісія вже встигла опрацювати 100% бюлетенів після вчорашнього голосування.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК РФ.

Зазначається, що зміни до Конституції підтримали 77,9% громадян Російської Федерації.

Жителі Чечні, Дагестану та Тиви майже одноголосно підтримали прийняття поправок (за - 90%). Єдиним округом, у якому більшість виборців не підтримали поправки став Ненецький автономний округ (за - 44%, проти - 55%). У Москві за прийняття поправок, за даними ЦВК, проголосували 65,9%, проти - 33,1%.

Відомо, що одним з пунктів поправок є можливість для Володимира Путіна залишитись на своєму посту президента РФ до 2036 року, адже тепер попередні терміни не будуть враховуватися.