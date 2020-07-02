Путін заявив, що Росія після розпаду СРСР ще не сформувалась як країна

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія ще не сформувалась після розпаду СРСР і на цей час перебуває на стадії становлення. Про це повідомляє Інтерфакс.

Путін неодноразово говорив про необхідність прийняття змін до Основного закону, в тому числі у сфері вдосконалення політичної системи, закріплення соцгарантій, зміцнення суверенітету і державної цілісності, духовних і моральних цінностей.

Він також зазначив, що після розвалу СРСР за історичними мірками минуло зовсім небагато часу. "Сучасна Росія, безумовно, знаходиться ще в стадії формування, становлення. Це стосується всіх аспектів нашого життя: і політичної системи, і економіки, і так далі. Ми багато в чому ще дуже вразливі, у нас багато, як кажуть в народі, зроблено на живу нитку ", - сказав Путін у зв'язку з цим.

"Нам потрібні внутрішня стабільність і час для зміцнення країни, всіх її інститутів. Тому ще раз спасибі тим, хто підтримав поправки", - додав він.

Путін також заявив, що підсумки голосування по поправках до Конституції РФ показують, що росіяни довіряють владі, і влада повинна зробити все, щоб цю довіру виправдати.

"Результати всеросійського голосування показують, що переважна більшість громадян Росії вірять, що ми можемо працювати краще, і уряд від муніципалітету до президента зобов'язані зробити все, щоб виправдати високу довіру людей", - сказав глава держави.

Разом з тим, Путін висловив розуміння позиції тих росіян, хто голосував проти прийняття поправок. "У нас ще багато невирішених проблем, це правда. Люди часто стикаються з несправедливістю, з черствістю, з байдужістю. Багато хто живе ще дуже важко і складно, а нам, керівництву країни при цьому часто здається, що ми робимо все можливе. Але - ні , життя показує інше ", - сказав Путін.

За його словами, життя показує, що влада часто недопрацьовує, вона повинаі діяти швидше, точніше, організованіше й ефективніше.

За поправки до Конституції проголосували 57,7 млн чоловік. Це 52,95% від усіх які мають право голосу росіян.

Російські опозиційні політики і активісти жорстко критикували різноманітні порушення під час цього голосування. Процедура якого не прописана в російських законах.

Як відомо, 25 червня - 1 липня в Росії та окупованому Криму відбувалось голосування щодо внесення поправок до конституції. Одна із запропонованих змін стосується "обнулення" президентських термінів Путіна, що дозволить йому брати участь у виборах ще двічі.