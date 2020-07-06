3 мільйони гектарів Російського Сибіру знову горять

До кінця червня вогонь охопив вже 3 млн га території, а кількість викидів продуктів горіння в атмосферу перевищує показники 2019 року. Палають лісу Якутії, Іркутській області, Красноярського краю. Координатор проектів по лісах високої природоохоронної цінності WWF Росії Костянтин Кобяков не виключає повторення ситуації минулого року. Основна частина займань доводиться на важкодоступні райони, куди можна дістатися тільки авіацією. В окремих місцях влада запроваджує режим НС.

Про це повідомляє Bloomberg, відзначаючи, що перші загоряння в цьому році були зафіксовані ще у березні.

Російське відділення Greenpeace заявило, що пожежі вже набули масштабу екологічної катастрофи.

"Пожеж у багато разів більше, ніж було на початку липня в минулі роки. Кількість термоточок – температурних аномалій земної поверхні, що фіксуються спеціальними супутниками, – в чотири з гаком рази більше, ніж в середньому припадає на цей час, і вже більше середніх пікових значень за останні 19 років", - йдеться в заяві організації, поширеній 5 липня.

Екоактивісти констатують, що, як і торік, російська влада не буде вживати ніяких дій для гасіння 90% пожеж, оскільки це вимагає величезних ресурсів, а більшість загорянь фіксуються у віддалених від населених пунктів районах. Але попри те, що вогонь до міст і селищам не наближається, росіянам, які живуть за тисячі кілометрів від лісів у вогні, знову доведеться вдихати їдкий дим.

"Враховуючи поширення коронавірусу, це особливо небезпечно для людей", - підкреслили в Greenpeace.

За відомостями Іркутської бази авіаційної охорони лісів, тільки два загоряння сталися з вини мешканців територій. Причиною 26 пожеж, боротьба з якими велася в минулу добу, вважаються грози.

Як повідомлялося, минулого року в Greeenpeace підрахували, що за супутниковими даними ІСДМ-Рослесхоз, площа лісових пожеж на 6 серпня становила 4,5 млн га (5 серпня горіло 4,3 млн га). За даними активістів, пожежі 2019 року стали наймасштабнішими за всю сучасну історію спостережень з 2001 року.