У Росії запрацює музичний сервіс Spotify

Музичний сервіс Spotify може оголосити про запуск в Росії вже на наступному тижні - 15 липня. Про це повідомляє interfax.ru.

Сервіс буде працювати в партнерстві з МТС. Коли Spotify вперше намагався вийти на російський ринок в 2014 році, сторони також вели переговори про співпрацю, однак не змогли досягти домовленостей.

На річних зборах акціонерів перший віце-президент МТС з клієнтського досвіду, маркетингу та екосистемному розвитку В'ячеслав Миколаєв, демонструючи результати компанії по роботі музичних сервісів, заявив, що в найближчі місяці оператор "здивує" абонентів новинами на цьому ринку.

Зараз оператор співпрацює з Apple Music - головним конкурентом Spotify на ринку.

Новини про те, що Spotify все-таки почне роботу в Росії, поновилися в 2018 році - після того як співзасновник і CEO компанії Деніел Ек на Дні інвестора повідомив, що сервіс працює над запуском в Росії, Індії та Африці. На даний момент сервіс працює у всіх зазначених регіонах, крім Росії.

На початку 2020 року в російської юрособи Spotify (ТОВ "Спотіфай"), через кілька років під керуванням аутсорсингової компанії, з'явився генеральний директор: ним став Ілля Алексєєв, директор з продажу Facebook в Росії в 2017-2018 рр.