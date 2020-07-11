Хабаровськ. У місті відбулась масштабна акція протесту в підтримку арештованого губернатора Фургала

У Хабаровську пройшла акція на підтримку арештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Її організаторами виступили підлеглі губернатора, які, схоже, таким чином намагаються убезпечити від можливого арешту себе самих. При цьому крайові чиновники проігнорували реальну небезпеку для всіх жителів міста - пандемію коронавірусу. Про це пише газета "Взгляд".

У суботу в Хабаровську пройшла несанкціонована акція на підтримку арештованого губернатора Хабаровського краю. Мітинг почався опівдні за місцевим часом (5:00 за московським). Главу регіону Сергія Фургала затримали на цьому тижні за підозрою в організації вбивств двох місцевих підприємців: Євгенія Зорі (у 2004 році) і Олега Булатова (в 2005).

Напередодні у соцмережах з'явились повідомлення, у яких закликали людей брати участь в акції. У під'їздах розклеювались оголошення про майбутній захід. Мерія міста заявляла, що не отримувала заявок на проведення мітингу і не схвалює його, так як всі масові заходи заборонені через пандемію коронавірусу. Однак з ранку в центрі Хабаровська зібралося кілька тисяч протестувальників, які йшли по центральній вулиці міста - Леніна - і вигукували гасла: «Свободу Фургалу!», «Наш вибір, наш Фургала!» і «Це наш край!».

Фото: Twitter

Під час акції збиралися підписи на підтримку Фургала, давали виступати всім охочим. Протестувальники пройшли колоною по вулиці Муравйова-Амурського і дійшли до будівлі управління МВС Росії по Хабаровському краю, потім люди перекрили вулицю Леніна і почали збиратися біля будівлі адміністрації краю на однойменній площі, знісши металеві огорожі.

До мітингувальників вийшла прес-секретар Фургала Надія Томченко, яка подякувала присутнім за підтримку і закликала їх розходитися. У свою чергу перший заступник голови крайового уряду Володимир Хлапов і закликав городян поводитися «в межах закону». Він заявив, що владі не байдужа доля губернатора.

Як заявляють місцеві ЗМІ, акція тривала більше чотирьох годин і виявилася однією з наймасовіших в історії міста. Вона завершилася без зіткнень зі співробітниками правоохоронних органів. В управлінні швидкої медичної допомоги Хабаровська під час ходи були перекриті вулиці, три карети швидкої допомоги не могли проїхати. "Їм довелося об'їжджати ці ділянки. На щастя, на здоров'я пацієнтів це не відбилося", - сказав заступник головного лікаря по медичній частині управління Андрій Духовний. За його словами, відомостей про травми і погіршенні самопочуття серед учасників мітингу до них не надходило.