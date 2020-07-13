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Чеченський блогер Зелімхан заявив, що був побитий групою кавказців

Чеченський блогер Зелімхан заявив, що був побитий групою кавказців
21:18 Сьогодні Телеграф Фото: tsargrad.tv
Інцидент, яким зацікавилася поліція, стався в одному з московських дворів. Про це пише dailystorm.ru.

Чеченський блогер Зелімхан заявив, що його побили в одному зі столичних дворів групою кавказців, а Святослав Коваленко (також є відеоблогером) спровокував їх. Як повідомив телеканалу «360» Зелімхан, вони не шукали конфлікту з Коваленко, але той опублікував ролик, в якому «висміяв» самого блогера і «його приятелів». Помічник Коваленко в розмові з «360» повідомив, що потерпілий в порядку і найстрашніше «вже позаду».

«Ми не шукали ніяких конфліктів, людина з нами спілкувалась. І ні з цього ні з того, через те, що ми десь посміхнулися, роздмухав цілий конфлікт. Підключив інших ютуберов-провокаторів», - заявив Зелімхан.

Чеченський блогер уточнив, що після бійки для поліції була написана пояснювальна, в якій ніяких прізвищ не вказувалося. В якості причини бійки в документі вказали «побутову сварку».

«Просто написав, що була побутова сварка, що просто розійшлися і ніяких претензій у мене немає. Вони (поліція) сказали, що матеріал відправлять на перевірку, попросили бути на зв'язку», - пояснив Зелімхан.

Також блогер звинуватив Коваленко в тому, що той був у «неадекватному стані», а інцидент, за його словами, стався через провокації з боку потерпілого.

«Всі знають, що він часто поводиться неадекватно, в тому числі і на стрімі. У нього вже була встановлена камера, підготовлений оператор. Людина підготувалась, спровокувала, а ми живі люди, у всіх є характер, ментальність. Ніхто його натовпом не бив. Була звичайна чоловіча розмова. Він підніс це так, що його натовпом побили. У нього витівки були нацистські. Сам запросив нас в цей двір », - зазначив чеченський відеоблогер.

 
 
 
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Допис, поширений Маленькие Большие НОВОСТИ (@mbn360)

Як зазначив блогер Ерік Давідич, раніше близькі до глави Чечні Рамзана Кадирова люди вже робили Зелімхану зауваження, однак, судячи з усього, він не звернув на них увагу.

«Я вважаю, що цих людей потрібно садити, ніякі розмови з ними не можуть вестися ... Років на 10 вони повинні виїхати. Якщо зараз буде порушено кримінальну справу у відношенні цих людей, то до нього за заявами приєднаються багато і будуть свідчити про вчинення інших злочинів », - заявив Давідич.

Помічник Коваленко повідомив, що блогер в порядку. «Він живий, все в порядку ... Вони дуже давно спілкувалися, історія довга. Спочатку передбачалося, що розмова буде один на один. Не знаю, що вирішили люди Зелімхана, але була бійка. На відео помітно, що він не очікував ударів, які йому прилітали. Тому, напевно, і пішов в нокаут. Це не перший випадок, коли відбуваються конфлікти за участю цих хлопців », - сказав менеджер потерпілого Коваленко.

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Раніше 13 липня стало відомо, що Коваленко постраждав у бійці з групою кавказців. Напад було знято на камеру. Як зазначає TJournal, інцидент стався кілька днів тому.

«Навіщо ти знімаєш і ображаєш наших пацанів?» - звернулися до Коваленко чоловіки і пообіцяли, що він відповість за свої слова. Блогер не злякався вступити в суперечку і після діалогу на підвищених тонах його почали бити. У 2019 Давідич звинуватив Зелімхана в створенні злочинного угруповання: за його словами, соратники чеченського блогера вимагали грошей в обмін на заступництво.

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Москва, Полиция, Конфликт, Блогер.

Автор:

Телеграф
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