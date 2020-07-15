В Білорусії почались масові протести (Відео)

Після відмови Центрального виборчого комітету Білорусії зареєструвати кандидатами в президенти Валерія Цепкало і Віктора Бабарика по всій країні почалися акції протесту, повідомляє Сегодня.

У столиці Білорусі та інших містах країни почалися стихійні акції протесту проти рішення ЦВК про недопуск до президентських виборів Віктора Бабарика та Валерія Цепкало.

У Мінську на вулиці вийшли кілька сотень людей, на вулиці Немига протестувальники вступили в бійку з ОМОНом. Акції протесту проводяться також в містах Бресті, Гродно, Могильові та інших. Точної кількості затриманих осіб невідомо. Як повідомляє правозахисний центр "Весна", тільки в Мінську затримано понад 200 осіб, також пройшли затримання в Пружанах, Гомелі, Бресті, Бобруйську, Солігорськ, Шпальтах і Гродно.

Затримано також журналістів місцевої редакції «Радіо Свобода», знімальну групу «Єврорадіо», журналіст Бі-бі-сі Енді Смайт. Крім того, затримана журналістка «Белсату» Катерина Андрєєва - вона вела прямий ефір з міста Мінськ.

В білоруській столиці до місця скупчення людей в центрі прибули заступник голови МВС Олександр Барсуков, голова ГУВС Мінміськвиконкому Іван Кубрак і командир ОМОН ГУВС Мінміськвиконкому Дмитро Балаба. Також під'їхало три автозаки, два автобуса і декілька мікроавтобусів зі співробітниками міліції і ОМОН.

Правоохоронці в Білорусі жорстоко придушили протести в столиці та ряді інших міст країни. Деяких затриманих в місті Мінськ співробітники ОМОН змушували стояти в автозаках на підлозі на колінах обличчям в сидіння і з руками, заведеними за голову. Свідками цього стали журналісти, які висвітлюють події. Посадові особи поліції, які спостерігали за тим, що відбувається в центрі міста, відмовилися відповідати журналістам на питання про поводження з затриманими.