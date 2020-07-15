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В Білорусії почались масові протести (Відео)

В Білорусії почались масові протести (Відео)
15:13 Сьогодні Телеграф twitter
Після відмови Центрального виборчого комітету Білорусії зареєструвати кандидатами в президенти Валерія Цепкало і Віктора Бабарика по всій країні почалися акції протесту, повідомляє Сегодня.

У столиці Білорусі та інших містах країни почалися стихійні акції протесту проти рішення ЦВК про недопуск до президентських виборів Віктора Бабарика та Валерія Цепкало.

У Мінську на вулиці вийшли кілька сотень людей, на вулиці Немига протестувальники вступили в бійку з ОМОНом. Акції протесту проводяться  також в містах Бресті, Гродно, Могильові та інших.  Точної кількості затриманих осіб невідомо.  Як повідомляє правозахисний центр "Весна", тільки в Мінську затримано понад 200 осіб, також пройшли затримання в Пружанах, Гомелі, Бресті, Бобруйську, Солігорськ, Шпальтах і Гродно. 

Затримано також журналістів місцевої редакції «Радіо Свобода», знімальну групу «Єврорадіо»,  журналіст Бі-бі-сі Енді Смайт. Крім того, затримана журналістка «Белсату» Катерина Андрєєва - вона вела прямий ефір з міста Мінськ.

В білоруській столиці до місця скупчення людей в центрі прибули заступник голови МВС Олександр Барсуков, голова ГУВС Мінміськвиконкому Іван Кубрак і командир ОМОН ГУВС Мінміськвиконкому Дмитро Балаба. Також під'їхало три автозаки, два автобуса і декілька мікроавтобусів зі співробітниками міліції і ОМОН.

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Правоохоронці в Білорусі жорстоко придушили протести в столиці та ряді інших міст країни.  Деяких затриманих в місті Мінськ співробітники ОМОН змушували стояти в автозаках на підлозі на колінах обличчям в сидіння і з руками, заведеними за голову. Свідками цього стали журналісти, які висвітлюють події. Посадові особи поліції, які спостерігали за тим, що відбувається в центрі міста, відмовилися відповідати журналістам на питання про поводження з затриманими.

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Білорусь, Протести.

Автор:

Телеграф
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