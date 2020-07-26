У Росії починають відзначати День ВМФ

На Камчатці й у Владивостоці відбулись паради до Дня Воєнно-морського флоту.

У Владивостоці огляд кораблів пройшов в акваторії бухти Золотий Ріг. Церемонія підняття прапорів відбулася на військовому судні-музеї «Червоний Вимпел» і підводному човні-музеї «С-56», передає РІА «Новини».

Командувач Тихоокеанським флотом адмірал Сергій Авакянц обійшов парадний стрій на катері «Ураган». Він привітав екіпажі кораблів зі святом, а також виступив з привітанням з борту Гвардійського ракетного крейсера «Варяг».

Крім того, моряків привітав губернатор Приморського краю Олег Кожемяко.

На Камчатці пройшов молебень в Морському Соборі Петропавловська-Камчатського.

Командувач військами і силами на північному сході Росії контр-адмірал Олександр Юлдашев, а також т.в.о. голови Камчатського краю Володимир Солодов поклали квіти до пам'ятника адміралу Василю Завойко.

Старт параду почався із пострілу.

Також відбулося військово-спортивне свято, у межах якого кораблі і спецпідрозділу виконали ряд завдань, включаючи атаку торпедою субмарини умовного противника.

Нагадаємо, паради в Золотому Розі не проводили через активне трафіку цивільних судів, а святкові заходи в День ВМФ проходили в Амурській затоці. Виняток зробили тільки в 2015 році для морського параду на честь 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.