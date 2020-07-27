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Москва не може бути гарантом перемир'я на Донбасі

Москва не може бути гарантом перемир'я на Донбасі
16:50 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Росія не повинна ставати гарантом дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки не є стороною в конфлікті, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Які-небудь гарантії з боку Росії, в цьому випадку, я не думаю, що про це можна говорити, тому що Росія не є учасником конфлікту на південному сході України", - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, за яких умов Кремль може гарантувати дотримання режиму припинення вогню.

Відповідаючи на запитання, як у Кремлі ставляться до того, що у своїх документах влада України називає конфлікт на Донбасі міжнародним, а не внутрішнім, Пєсков заявив, що Кремль не може коментувати внутрішні документи Офісу президента України.

У відповідь на репліку журналіста про те, що для завершення конфлікту треба, щоб Москва та Київ оперували однаковими визначеннями, прес-секретар президента РФ зазначив, що "однакові визначення містяться в тих документах, які спільно підписані, й у цьому випадку я закликаю вас виходити з тих формулювань, які є в мінському комплексі заходів".

З 27 липня на лінії розмежування на Донбасі набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Ці домовленості були досягнуті Тристоронньою контактною групою (ТКГ) з врегулювання на Сході України у складі представників Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), а також Києва і Москви.

Втім, уже після того, як режим припинення вогню почав діяти, підрозділи українських військових були обстріляні зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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Таких повних і всеосяжних угод щодо припинення вогню від початку 2014 року війни на Донбасі  було вже понад 20. Усі вони завершувалися провалом. Нова угода про припинення вогню була досягнута 22 липня на зустрічі ТКГ. За час війни, яка триває з 2014 року, з обох сторін загинули понад 14 тисяч осіб. За останніми офіційними даними Управління Верховного комісара ООН із прав людини, станом на кінець жовтня 2019 року з боку України загинули 4100 військових, з боку озброєних груп сепаратистів "ЛНР/ДНР" - 5650 осіб. Жертви серед цивільного населення, включно з пасажирами, які загинули внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Malaysia Airlines, становили 3345 осіб.

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Все по темі:

Москва, Донбас, Гарант, Дмитро Пєсков, Перемир'я.

Автор:

Телеграф
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