До Росії задля сексуальної експлуатації намагалися переправити трьох українок

На прикордонному пункті "Гоптівка" затримали росіянина, який намагався переправити мешканок Харкова до Бєлгорода в РФ задля сексуальної експлуатації. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Харківській області.

"Затримали громадянина Російської Федерації за незаконне переміщення через державний кордон України трьох мешканок Харкова віком від 24 до 37 років з метою їх подальшої сексуальної експлуатації", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо повідомлення росіянину про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Слідчі дії проводились в ході розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Громадянину РФ загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Як повідомлялося, в центрі Одеси затримали трьох організаторів борделів у Приморському районі міста, які втягнули у заняття проституцією п’ятьох жінок.