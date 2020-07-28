Лукашенко заявив, що перехворів коронавірусом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перехворів на коронавірус, за його словами це підтвердили й лікарі. Лукашенко переніс захворювання безсимптомно.

Про це повідомляє агенція "БЕЛТА".

"Прошу вибачення за свій голос. Останнім часом доводиться багато говорити. Але найдивовижніше, що сьогодні ви зустрічаєтеся з людиною, якій вдалося перенести коронавірус на ногах. Вчора лікарі зробили такий висновок. Безсимптомно", - сказав очільник білоруської держави.

Лукашенко також зазначив, що 97% населення Білорусі переносять хворобу COVID-19 безсимптомно.

"Як я вже казав, 97% населення в нашій країні переносять захворювання безсимптомно. Слава Богу, мені вдалося потрапити до цієї когорти безсимптомних людей", - додав Лукашенко.

Згідно з даними Worldometer, у світі підтверджено 16 689 533 випадки зараження коронавірусом, зокрема 657 502 летальних, одужала 10 275 291 особа.