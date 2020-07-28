Від Росії вимагають не зносити храм ПЦУ в окупованому Криму

Правозахисні організації вимагають від Росії і "влади" Криму скасувати незаконну постанову про знесення храму Православної церкви України в Євпаторії.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті Центру прав людини ZMINA.

«Рішення про знесення культової споруди, всупереч положенням міжнародного права, було ухвалено «кримським судом» через нібито відсутність у відповідача доказів, які підтверджують “законність використання земельної ділянки та будівлі” релігійною громадою ПЦУ у Євпаторії. Цей факт є черговим підтвердження системної політики РФ з метою знищення ПЦУ та української культури на окупованому півострові», - йдеться в заяві.

Автори документа - Кримська правозахисна група, «КримSOS», Центр прав людини ZMINA, Центр громадянських свобод, Об'єднання родичів політв'язнів Кремля, Центр громадянської освіти «Альменда», Будинок прав людини Крим, Регіональний центр прав людини, Українська Гельсінська спілка з прав людини - вважають, що «політика російської влади в окупованому Криму у сфері свободи релігії є дискримінаційною і нетерпимою майже до всіх релігійних конфесій, крім Російської православної церкви і Української православної церкви Московського патріархату».

Як наголосили правозахисники, перешкоджаючи діяльності ПЦУ у Криму, Росія порушує міжнародні зобов'язання щодо забезпечення свободи релігій на окупованій території.

«Перешкоджаючи діяльності ПЦУ та інших «небажаних» в окупованому Криму конфесій, Російська Федерація порушує міжнародні зобов’язання щодо забезпечення свободи релігії і недискримінації, зокрема, ст. 9, 14 Європейської конвенції з прав людини; ст.18, 19, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, а також положення Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії чи переконань 1981 р. Також РФ порушує норми IV Женевської Конвенції 1949 р. (ст. 58), яка зобов’язує державу-окупанта забезпечити служителям культу право надавати духовну допомогу своїм одновірцям», - заявляють правозахисні організації.

Як повідомлялося, 24 липня архієпископ Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент отримав постанову від так званої «служби судових приставів Криму» про знесення храму ПЦУ в Євпаторії. Знесення культової будівлі вимагається у п’ятиденний термін. У випадку невиконання поставлених вимог відносно архієпископа Климента погрожують відкрити кримінальне провадження за статтею 315 Кримінального кодексу РФ (невиконання вироку суду, рішення суду або іншого судового акта).