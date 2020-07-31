Передвиборчий пікет кандидата в президенти Тіхановської в Мінську відвідали понад 60 тис. людей

Передвиборчий пікет кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської в Мінську в четвер увечері відвідали не менше 63 тис. людей. Про це повідомили правозахисники.

"З 17:30 до 20:30 за підрахунками наших спостерігачів на мітинг прийшли не менше 63 тис. людей", - йдеться в повідомленні позбавленого акредитації правозахисного центру "Весна".

Підрахунок проводила волонтерська ініціатива спостереження #ControlBY, яка діє в Білорусі з 2012 року.

У місці проведення мітингу було посилено заходи безпеки і місце для проведення агітаційних пікетів у парку Дружби народів ще з ранку 30 липня обнесли металевою огорожею. На вході були встановлені рамки огляду.

Мітинг відбувся з 18:00 до 22:00, Подій і затримань зафіксовано не було.