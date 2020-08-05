У Росії під час військових навчань обвалився міст, 18 осіб постраждало

В Єврейській автономній області Росії в селищі імені Тельмана Смидовицького району під час навчань залізничних військ обвалився міст, травми отримали 18 осіб.

В адміністрації Смидовицького району повідомили про 18 постраждалих. Перший заступник керівника району Борис Корольов повідомив, що військові на місце події нікого не пропускають.

«З'ясовують самостійно, бо не наша споруда, вони зводили понтонний міст», - сказав Корольов, додавши, що районна адміністрація з власної ініціативи виділила швидку і пожежну машину.

Інцидент стався в Смидовицькому районі, де проводяться військові навчання. Конструкції мосту не витримали навантаження і впали. Постраждали близько 20 осіб. Жертв немає. Постраждалі госпіталізовані.

Стало відомо, що НС сталася під час підготовки до навчань в той момент, коли військовослужбовці-строковики переводили понтонно-естакадний міст РЕМ-500 через Амур. Очевидці повідомляють, що поїхали опори і прольоти мосту.

Пресслужба Східного військового округу своєю чергою оголосила, що під час навчань з встановлення мостової переправи відбулося «мимовільне складання однієї з опор», постраждали двоє військових.

Пресслужба Східного військового округу повідомляє, що обвалення сталося в Хабаровському краї. Селище імені Тельмана знаходиться в Єврейській автономній області на протилежному від Хабаровська березі Амура.