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Протести в Білорусі: СК порушив справи проти мітингувальників

Протести в Білорусі: СК порушив справи проти мітингувальників
10:37 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
У Білорусі порушили кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства стосовно міліції.

Слідчим комітетом порушено кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства стосовно співробітників органів внутрішніх справ. Вони мали місце на території міста Мінська та ряду інших регіонів країни сьогодні вночі. Всі протиправні дії супроводжувалися насильством стосовно співробітників міліції, десятки з яких постраждали.

Зазначається, що правопорушення супроводжувалися і знищенням майна, опором представникам влади. При оглядах правоохоронцями зафіксовано використання в якості знарядь злочинів сміттєвих контейнерів, лавок, палиць, каміння, уламків тротуарної плитки, скляних пляшок, а також легкозаймистих рідин.

Нині більш як 100 слідчих працюють на місцях подій ... Багато з підозрюваних і вже затриманих знаходяться в стані алкогольного сп'яніння. Вилучено записи камер відеоспостереження. Встановлено і продовжують встановлюватися особи, причетні до заворушень. Їхнім діям нададуть відповідну правову оцінку.

Організаторам протестів загрожує до 8 і 15 років позбавлення волі.

Уже зараз порушено кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них за різними частинами ст.293 КК. Відповідальність за ці дії відповідно - до 8 і 15 років позбавлення волі.

Станом на 3.00 ночі 10 серпня, більш як 140 осіб було затримано силовиками в ході протестів у різних частинах Білорусі.

У неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п'ять осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

За даними ЦВК Білорусі, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко лідирує на дільницях та набирає 80% голосів виборців.

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