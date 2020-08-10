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Білоруська опозиція не визнає попередні підсумки виборів

Білоруська опозиція не визнає попередні підсумки виборів
13:00 Пн, 10 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
У штабі кандидата у президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської не згодні з результатами голосування, оголошеними раніше главою ЦВК Лідією Єрмошиною. Про це заявила сама Тіхановська у понеділок, 10 серпня, на пресконференції у Мінську.

"Звичайно, ми не визнаємо. Отримані нами цифри не збігаються з тими, що були озвучені", - сказала вона.

За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах і не бачить підстав для можливого арешту.

"Я не бачу причин, чому повинна бути заарештована, і не збираюся їхати із Білорусі", - зазначила вона.

Кандидат у президенти також підкреслила, що виступає за мирні зміни в країні.

"Заходи, які застосувала влада, були невідповідними. Люди залишилися на ділянках, щоб захистити свої голоси. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб такого більше не повторилося", - зазначила політик.

Нагадаємо, масові протести у Білорусі почалися увечері неділі, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно коториму перемагає чинний президент республіки Олександр Лукашенко. Приблизно о 21:00 люди почали поступово виходити на вулиці. Офіційних даних правоохоронців республіки немає, проте білоруські ЗМІ писали про тисячі людей, які вийшли на вулиці Мінська.

Співробітники ОМОНу почали жорстко зустрічати протестуючих. Спочатку, близько 21:30, портал Tut.by повідомив про затримання силовиками людей, які залишилися на виборчих дільницях після завершення виборчого процесу. Приблизно в цей же період видання "БелТА" повідомило, що у Мінську правоохоронці оточили центральну площу міста.

Після 22:00 на пресконференції у штабі Світлани Тіхановської - основного конкурента Лукашенка - повідомили, що на трьох ділянках у Мінську Тіхановська набрала більше голосів, ніж чинний президент республіки, що суперечить офіційній інформації ЦВК.

Вже через півгодини почала з'являтися інформація, що ОМОН застосував спочатку світлошумові гранати, а потім і гумові кулі з водометами проти протестуючих.

Зіткнення з силовиками відбувалися і в інших містах Білорусі. Так, наприклад, в містах Ліда і Жодіно повідомлялося, що співробітники ОМОНу опустили щити і не заважали діям протестуючих, тоді як в Новополоцьку між протестуючими і силовиками фіксувалися зіткнення. Під час протестів демонстранти не боялися ОМОНу, вони охоче вступали у протистояння, відповідали силовикам камінням, пляшками і фаєрами.

Станом на 01:00 ночі 10 серпня правозахисники повідомляли про 120 затриманих у день виборів у Білорусі.

Станом на ранок 10 серпня у Мінську на акції протесту загинула щонайменше одна людина, десятки постраждалих перебувають у лікарнях. Однак у МВС республіки інформацію про загиблого спростовують.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради та Єврокомісії з проханням скликати надзвичайний саміт щодо ситуації в Білорусі.

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Все по темі:

Опозиция, Минск, Вибори президента, Світлана Тіхановська, Фальсифікації.

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