Тіхановська записала друге відеозвернення і закликала не виходити на протести

Тіхановська просить своїх співгромадян не виходити на акції протесту. Вона записала відповідне відеозвернення, при цьому текст вона читає з листочка.

Кандидат в президенти Білорусі і головна суперниця Лукашенко Світлана Тіхановська у вівторок, 11 серпня, записала нове відеозвернення, в якому закликала співвітчизників припинити протести.

У відеоролику жінка зачитує текст, в якому закликає не протистояти міліції.

"Білоруси! Я закликаю вас до розсудливості і повазі закону. Я не хочу крові і насильства. Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити площі, щоб не наражати на свої життя небезпеці", - сказала Тіхановська.

Вона також подякувала співвітчизників, які підтримали її на виборах і закликала їх берегти себе і своїх близьких.

Нагадаємо, раніше Тіхановська вже записала відеозвернення, в якому заявила, що рішення покинути країну прийняла самостійно.

Як повідомлялося, увечері 10 серпня штаб Тіхановської повідомив, що вона зникла після візиту в ЦВК Білорусі. Тільки через кілька годин вона вийшла на зв'язок.

Сьогодні стало відомо, що Тіхановська виїхала в Литву. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус. Перед цим в КДБ Білорусі заявили про можливий замах на Тіхановську.

Голова Комітету держбезпеки Білорусії Валерій Вакульчик заявив, що на кандидата в президенти Білорусі Світлану Тіхановську готувався замах, її хотіли зробити "сакральної жертвою". Крім того відомо, що Тіхановська відмовилася брати участь в акціях протесту, її штаб вважає, що поява на публіці може викликати провокації.