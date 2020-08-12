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Сьогодні в Мінську дівчата вишикувалися в живий ланцюг з квітами: фото і відео

Сьогодні в Мінську дівчата вишикувалися в живий ланцюг з квітами: фото і відео
13:54 Сьогодні Телеграф Фото: TUT.BY
У Мінську 250 білоруських жінок в білому одязі і з квітами вишикувалися в живий ланцюг - влаштували мовчазний пікет, протестуючи проти насильства силовиків.

Як повідомляє видання TUT.BY, в Мінську в районі Комаровського ринку сотні дівчат встали в довгий ланцюг. В руках вони тримали квіти, і ділилися ними з перехожими. Переважно всі одягнені в одяг білого кольору. Проїжджаючі повз автомобілі сигналили, підтримуючи учасниць пікету.

"Серед них - фрілансери, айтішники, дизайнери, журналісти, вчителі. Їх активно вітають автомобілісти", - йдеться в повідомленні.

"Ми за мирний протест. У попередні дні ми намагалися допомагати людям, підтримувати і співпереживати тим, хто виходить на протести, залишали в під'їздах їжу і медикаменти", - сказала одна з учасниць.

Незабаром з'явилися міліціонери і в рупор попросили розійтися, попередивши про "встановленої законом відповідальності".

Дівчата кричали їм "Ганьба!" і кидали квіти. Протестуючі поклали квіти вздовж дороги і стали розходитися, закинувши руки за голову. У підсумку на тротуарі з'явилася лінія з квітів. Пізніше до Комарівки під'їхав синій автомобіль ОМОНу. На даний момент більшість учасників акції пішли.

Як повідомлялося, в Білорусі люди масово вийшли на вулиці і протестують проти результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня. Масові акції протесту проходять у великих містах Білорусі і тривають уже четвертий день.

Влада відповіли на протест з максимальною жорстокістю. У країні з перебоями працює інтернет і блокуються деякі ЗМІ. Президент Олександр Лукашенко заявив, що протестами керували з декількох європейських країн, в тому числі з Польщі та Чехії.

Детальніше про всі події, що зараз відбуваються в Білорусі читайте в нашому матеріалі "Що відбувається в Білорусії: хроніка подій".

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Все по темі:

Протест, Лукашенко, Вибори, ОМОН, Білорусь.

Автор:

Телеграф
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