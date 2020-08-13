Протести в Білорусії: Помпео не виключив можливості введення санкцій

Глава Державного департаменту США Майк Помпео повідомив, що Штати не виключають введення санкцій проти Білорусі, але це рішення ще не прийнято.

"Я впевнений, що ми розглянемо всі ці речі, і важливо визначити критерії. Що, на нашу думку, ми можемо зробити не тільки в односторонньому порядку як США, але і в багатосторонньому форматі, щоб домогтися гарних результатів для білоруського народу - чи будуть це санкції або рішення про постачання продукції? Це все речі, які ще належить визначити", - розповів він в інтерв'ю радіо Free Europe

Він заявив, що рішення приймати поки рано і все залежить від того, як буде розгортатися ситуація в Білорусі найближчим часом.

Проте, він ще раз підкреслив, що вибори президента не були ні вільними, ні справедливими. Також Помпео додав, що США засуджують насильство по відношенню до мирних демонстрантів.

"Ми ще не визначилися, яким буде відповідна відповідь, але я можу вам сказати, що ми будемо працювати з нашими європейськими друзями, нашими волелюбними друзями, які в рівній мірі стурбовані тим, що сталося. Ми хочемо хороших результатів для білоруського народу і будемо діяти відповідно до цього", - додав держсекретар США.

Нагадаємо, після президентських виборів в Білорусі, незважаючи на оголошену перемогу Олександра Лукашенка з підтримкою в 80%, білоруси вийшли на масові протести - в Мінську і всіх великих містах країни. Влада відповіла на них з максимальною жорстокістю.

Що відбувається в Білорусії на даний момент, читайте в матеріалі ТЕЛЕГРАФА.