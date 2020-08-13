Протести в Білорусії: затриманих учасників акцій почали відпускати

У Білорусії за три дні було затримано близько шести тисяч чоловік. У мережі повідомляють, що з в'язниць і ізоляторів почали відпускати заарештованих учасників акцій протесту.

У кількох містах Білорусії в ніч на 13 серпня почали відпускати затриманих під час акцій протесту.

Про це повідомляє Telegram-канал Наша нива.

Зокрема, протестуючих відпускали з місць тимчасового утримання в Жодіно, Гомелі, і ЦИП на вулиці Окрестина в Мінську.

"За словами волонтерів, з Жодіно на 5:40 вже звільнено близько 150 чоловік", - йдеться в повідомленні.

За даними каналу, людей випускають через переповненість ізолятора. Також Наша Нива посилаючись на слова читача повідомила про звільнення людей в Гомелі.

"Заарештованих демонстрантів почали випускати з Гомельської тюрми вночі. Випущено не менше кількох десятків людей (не можу перевірити цю інформацію з іншого джерела). О 3:30 з 2 камер випустили 10 осіб, але в цілому відпустили більше, ніж раніше. (Все - ред.) були затримані 9-го числа і повинні були сидіти від 10 до 15 днів", - зазначив підписник каналу.

Нагадаємо, в Білорусії люди масово вийшли на вулиці і протестують проти результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня. Масові акції протесту проходять у великих містах Білорусії і тривають вже п'ятий день. Влада відповіли на протест з максимальною жорстокістю.

Сам Лукашенко каже, що протестами керують з-за кордону, учасників акцій називає "вівцями" і запевняє, що в Білорусі "Майдану не буде".

Детальніше про всі події, що зараз відбуваються в Білорусі читайте в нашому матеріалі "В Білорусі п'яту добу тривають протести: останні новини"