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Зажадали перегляду підсумків виборів: Актори театрів у Білорусі виступили проти насильства

Зажадали перегляду підсумків виборів: Актори театрів у Білорусі виступили проти насильства
Оновлено 18:33 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
У Білорусі актори та інші працівники ряду театрів країни, виступили проти "звірств силових структур", зажадали переглянути підсумки президентських виборів.

Так, актори і співробітники Білоруського театру ляльок записали відеозвернення до влади і силових структур.

"Влада почала війну проти народу Білорусі. Робити вигляд, що ми нічого не бачимо і нічого не розуміємо, ми не можемо. І не хочемо. Ми, колектив Білоруського державного театру ляльок, заявляємо: ми вимагаємо переглянути офіційно оголошені результати президентських виборів. Ми вимагаємо зупинити звірства силових структур по відношенню до протестуючих і мирним громадянам ", - йдеться в зверненні. "Ми вимагаємо припинити брехню на державному телебаченні, звільнити політичних в'язнів і громадян, затриманих під час мирних акцій протесту", - наголошується в зверненні.

"Ми закликаємо силові структури, які приносили присягу народу Республіки Білорусь, виконувати свої прямі функції і захищати свій народ", - додали автори відео.

Протести в Білорусії: затриманих учасників акцій почали відпускати

З подібним відеозверненням виступили також актори та інші працівники Національного театру імені Янки Купали. Колектив Могильовського обласного драматичного театру написав листа на підтримку затриманого театрального режисера Володимира Петровича. Співробітники Гродненського облдрамтеатру написали відкритого листа, в якому закликали владу організувати відкритий підрахунок голосів виборців і випустити затриманих під час протестів.

Нагадаємо, протести в Білорусі, які почалися після президентських виборів, тривають четвертий день. Білоруси вийшли на масові протести - в Мінську і всіх великих містах країни. Влада відповіла на них з максимальною жорстокістю.

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Президент, Вибори, Білорусь, Актори.

Автор:

Телеграф
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