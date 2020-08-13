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Люди йдуть з робочих місць: в Білорусі страйкує БелАЗ

Люди йдуть з робочих місць: в Білорусі страйкує БелАЗ
Оновлено 19:06 Сьогодні Телеграф Фото: tut.b
До страйків і протестів по всій країні приєдналися працівники найбільшого автомобільного заводу "БелАЗ". Співробітники вийшли з вимогою проведення чесних виборів.

Робітники Білоруського автомобільного заводу в Жодіно, одного з найбільших в світі виробників кар'єрної техніки, підтримали сьогодні протести в Білорусі і вийшли на страйк.

У страйку беруть участь сотні працівників. Вони вигукують "Геноцид!" і "Іди!" - на адресу президента Білорусі Олександра Лукашенка - і вимагають чесних виборів, пише TUT.by.

Оскільки підприємство є одним із символів країни, опозиційний ресурс назвав приєднання його колективу до протесту "ударом під дих" режиму.

В Білорусі страйкує БелАЗ

До самого заводу також прийшли жителі Жодіно, які скандують "Влада з народом", "БелАЗ, спасибі". На іншій стороні дороги люди шикуються в ланцюг, а автомобілісти сигналять. Міліції на місці збору людей поки немає.

Нагадаємо, в Білорусі люди масово вийшли на вулиці і протестують проти результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня. Масові акції протесту проходять у великих містах Білорусі і тривають вже п'ятий день. Влада відповіли на протест з максимальною жорстокістю.

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Сам Лукашенко замість каже, що протестами керують з-за кордону, учасників акцій називає "вівцями" і запевняє, що в Білорусі "Майдану не буде".

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МОЗ, Білорусь, Протести.

Автор:

Телеграф
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