Люди йдуть з робочих місць: в Білорусі страйкує БелАЗ

Робітники Білоруського автомобільного заводу в Жодіно, одного з найбільших в світі виробників кар'єрної техніки, підтримали сьогодні протести в Білорусі і вийшли на страйк.
У страйку беруть участь сотні працівників. Вони вигукують "Геноцид!" і "Іди!" - на адресу президента Білорусі Олександра Лукашенка - і вимагають чесних виборів, пише TUT.by.
Оскільки підприємство є одним із символів країни, опозиційний ресурс назвав приєднання його колективу до протесту "ударом під дих" режиму.
До самого заводу також прийшли жителі Жодіно, які скандують "Влада з народом", "БелАЗ, спасибі". На іншій стороні дороги люди шикуються в ланцюг, а автомобілісти сигналять. Міліції на місці збору людей поки немає.
Нагадаємо, в Білорусі люди масово вийшли на вулиці і протестують проти результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня. Масові акції протесту проходять у великих містах Білорусі і тривають вже п'ятий день. Влада відповіли на протест з максимальною жорстокістю.
Сам Лукашенко замість каже, що протестами керують з-за кордону, учасників акцій називає "вівцями" і запевняє, що в Білорусі "Майдану не буде".