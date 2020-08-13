Кулеба і Маас обговорили перспективи зустрічі Нормандське четвірки і ситуацію в Білорусі

"Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Дмитро Кулеба повідомив Хайко Маасу щодо білоруського режиму повного і всеосяжного припинення вогню, завдяки якому вже понад два тижні немає загиблих і поранених в бою українських військових. Міністри погодилися, що постійне припинення вогню в зоні ООС здатне створити передумови для подальшого мирного врегулювання ", - сказано в повідомленні на сайті відомства.
Так, глави МЗС України та Німеччини обговорили перспективи контактів на рівні міністрів Нормандської четвірки і погодилися, що така зустріч чотирьох міністрів вкрай необхідна в найближчі місяці.
Крім цього, відзначається, що Кулеба і Маас обмінялися думками про ситуацію в Білорусі.
"Глава МЗС України поінформував німецького колегу про затримання білоруською владою двох українських правозахисників громадської організації" Схід SOS "Євгенія Васильєва та Костянтин Рєуцький. Міністри домовилися підтримувати зв'язок щодо цієї ситуації", - додали в МЗС.
Також міністри обговорили ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні. Кулеба подякував німецькому колезі за готовність уряду ФРН надати Україні 18 апаратів штучної вентиляції легенів.
"Глава МЗС України подякував німецькому колезі за прийняте запрошення відвідати Україну в важливий день для нашої країни - День незалежності", - йдеться в сообщеніі.Перейті на Головну сторінку Додати коментар.