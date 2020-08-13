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Кулеба і Маас обговорили перспективи зустрічі Нормандське четвірки і ситуацію в Білорусі

Кулеба і Маас обговорили перспективи зустрічі Нормандське четвірки і ситуацію в Білорусі
Оновлено 22:48 Чт, 13 Серпень 2020 Телеграф
Глава МЗС України Дмитро Кулеба і його німецький колега Хайко Маас в телефонній розмові обговорили ситуацію в Білорусі, перспективи зустрічі міністрів Нормандської четвірки, а також боротьбу з поширенням коронавірусу. Про це повідомляють в МЗС України.

"Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Дмитро Кулеба повідомив Хайко Маасу щодо білоруського режиму повного і всеосяжного припинення вогню, завдяки якому вже понад два тижні немає загиблих і поранених в бою українських військових. Міністри погодилися, що постійне припинення вогню в зоні ООС здатне створити передумови для подальшого мирного врегулювання ", - сказано в повідомленні на сайті відомства.

Так, глави МЗС України та Німеччини обговорили перспективи контактів на рівні міністрів Нормандської четвірки і погодилися, що така зустріч чотирьох міністрів вкрай необхідна в найближчі місяці.

Крім цього, відзначається, що Кулеба і Маас обмінялися думками про ситуацію в Білорусі.

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"Глава МЗС України поінформував німецького колегу про затримання білоруською владою двох українських правозахисників громадської організації" Схід SOS "Євгенія Васильєва та Костянтин Рєуцький. Міністри домовилися підтримувати зв'язок щодо цієї ситуації", - додали в МЗС.

Також міністри обговорили ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні. Кулеба подякував німецькому колезі за готовність уряду ФРН надати Україні 18 апаратів штучної вентиляції легенів.

"Глава МЗС України подякував німецькому колезі за прийняте запрошення відвідати Україну в важливий день для нашої країни - День незалежності", - йдеться в сообщеніі.Перейті на Головну сторінку Додати коментар.

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Все по темі:

МЗС, Хайко Маас, Україна, Дмитро Кулеба, Коронавірус.

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Телеграф
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