Скачать
Четвер, 13.08.2020
МЗС України направило Білорусі дві ноти протесту
МЗС України направило Білорусі дві ноти протесту
Президент відвідав лікарню в Борисполі
Президент відвідав лікарню в Борисполі
"Будь ласка, почуйте": Домрачева звернулася до білоруського ОМОНу
"Будь ласка, почуйте": Домрачева звернулася до білоруського ОМОНу
Сусідка Опра: Принц Гаррі і Меган Маркл прикупили будинок в Санта-Барбарі
Сусідка Опра: Принц Гаррі і Меган Маркл прикупили будинок в Санта-Барбарі

Зеленський про протести в Білорусі: Складна, серйозна ситуація

Зеленський про протести в Білорусі: Складна, серйозна ситуація
Оновлено 15:04 Сьогодні Телеграф Фото: 24tv.ua
Зеленський відреагував на затримання українських громадян у Білорусі і заявив, що офіційний Київ вимагає їхнього звільнення.

Президент України Володимир Зеленський заявляє про проведені з білоруською стороною переговорів щодо повернення затриманих на території Білорусі українських громадян і радить співвітчизникам утриматися від поїздок в Білорусь до покращення там ситуації.

"Зараз ми говоримо з МЗС і вчора вони з'єдналися вже з білоруською стороною - там троє наших, відповідно до сьогоднішньої статистики, інших у мене немає, троє наших українських громадян затримано. Зараз ведуться переговори. Ми наполегливо хочемо, щоб нам повернули наших громадян в Україну" , - сказав Зеленський на брифінгу в м.Бориспіль Київської області в четвер.

Глава української держави зазначив, що "хочеться, щоб не було смертей, ніхто не постраждав, і щоб влада справді знаходила діалог зі своїм, саме своїм суспільством". "Але поки що те, що ми з вами бачимо - є складною, нестабільною, серйозною ситуацією", - сказав президент.

"І я б зараз радив українцям  утриматися від поїздок до Білорусі, поки не встановиться більш-менш стабільна ситуація", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 12 серпня в Мінську затримали українських правозахисників Костянтина Ревуцького та Євгена Васильєва. Проти них порушили кримінальну справу про масові заворушення в Мінську 10-12 серпня. Їх білоруські колеги стверджують, що українці участі в акціях протесту не брали.

13 серпня глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ направив дві ноти протесту з приводу затриманих на протестах українців і вимагає зустрічі з ними.

Нагадаємо, в Білорусі люди масово вийшли на вулиці і протестують проти результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня. Масові акції протесту проходять у великих містах Білорусі і тривають вже п'ятий день. Влада відповіли на протест із максимальною жорстокістю.

Сам Лукашенко каже, що протестами керують з-за кордону, учасників акцій називає "вівцями" і запевняє, що в Білорусі "Майдану не буде".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Володимир Зеленський, Білорусь, Протести в Білорусі.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Не всі супи однаково корисні: який із них найшкідливіший
02 П`ятий день протестів у Білорусії: ситуація в країні, останні новини (оновлюється)
03 Перенесень більше не буде: "Нові мутанти" виходять в прокат
04 Фанати Muse радійте: група випустить концертний фільм The Simulation Theory - трейлер (Відео)
05 Протести в Білорусії: Помпео не виключив можливості введення санкцій
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Люди йдуть з робочих місць: в Білорусі страйкує БелАЗ
Люди йдуть з робочих місць: в Білорусі страйкує БелАЗ
Каліфорнія у вогні: в заповіднику вирує масштабна пожежа
Каліфорнія у вогні: в заповіднику вирує масштабна пожежа
Гривня продовжує зміцнюватися: офіційний курс валют на 13 серпня
Гривня продовжує зміцнюватися: офіційний курс валют на 13 серпня
Чорна смуга: Джим Парсонс пояснив, чому пішов з &quot;Теорії Великого вибуху&quot;
Чорна смуга: Джим Парсонс пояснив, чому пішов з "Теорії Великого вибуху"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся