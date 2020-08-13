Зеленський про протести в Білорусі: Складна, серйозна ситуація

Зеленський відреагував на затримання українських громадян у Білорусі і заявив, що офіційний Київ вимагає їхнього звільнення.

Президент України Володимир Зеленський заявляє про проведені з білоруською стороною переговорів щодо повернення затриманих на території Білорусі українських громадян і радить співвітчизникам утриматися від поїздок в Білорусь до покращення там ситуації.

"Зараз ми говоримо з МЗС і вчора вони з'єдналися вже з білоруською стороною - там троє наших, відповідно до сьогоднішньої статистики, інших у мене немає, троє наших українських громадян затримано. Зараз ведуться переговори. Ми наполегливо хочемо, щоб нам повернули наших громадян в Україну" , - сказав Зеленський на брифінгу в м.Бориспіль Київської області в четвер.

Глава української держави зазначив, що "хочеться, щоб не було смертей, ніхто не постраждав, і щоб влада справді знаходила діалог зі своїм, саме своїм суспільством". "Але поки що те, що ми з вами бачимо - є складною, нестабільною, серйозною ситуацією", - сказав президент.

"І я б зараз радив українцям утриматися від поїздок до Білорусі, поки не встановиться більш-менш стабільна ситуація", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 12 серпня в Мінську затримали українських правозахисників Костянтина Ревуцького та Євгена Васильєва. Проти них порушили кримінальну справу про масові заворушення в Мінську 10-12 серпня. Їх білоруські колеги стверджують, що українці участі в акціях протесту не брали.

13 серпня глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ направив дві ноти протесту з приводу затриманих на протестах українців і вимагає зустрічі з ними.

Нагадаємо, в Білорусі люди масово вийшли на вулиці і протестують проти результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня. Масові акції протесту проходять у великих містах Білорусі і тривають вже п'ятий день. Влада відповіли на протест із максимальною жорстокістю.

Сам Лукашенко каже, що протестами керують з-за кордону, учасників акцій називає "вівцями" і запевняє, що в Білорусі "Майдану не буде".