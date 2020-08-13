МЗС України направило Білорусі дві ноти протесту

Київ вимагає відпустити затриманих українців у Білорусі. Консул не може встановити місце перебування українців.

Посольство України в Білорусі надіслало в білоруський МЗС дві ноти з приводу затриманих на протестах українців і вимагає зустрічі з ними.

Про це повідомив у четвер, 13 серпня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Україна налаштована на конструктивний діалог з білоруською владою, але я хочу підкреслити, що ми будемо дуже жорстко захищати права й інтереси українських громадян в Білорусі. Щодо цього ні в кого не повинно бути ніяких ілюзій", - сказав Кулеба.

Кулеба повідомив, що влада Білорусі не надає інформацію про затриманих українців, і консул по черзі об'їжджає всі місця тимчасового утримання громадян, щоб встановити місце перебування українців.

"Ми вимагаємо негайної зустрічі консула з цими затриманими особами", - підкреслив міністр.

За його словами, зараз відомо про трьох затриманих українців - це волонтери Костянтин Реуцький і Євген Васильєв, а також Оксана Альошин.

Як повідомлялося раніше, волонтерів та правозахисників Реуцького і Васильєва затримали співробітники ДПС (ДАІ) в Мінську біля Площі Перемоги. До того Реуцький знімав на телефон затримання іншого перехожого хлопця в тому ж місці. Це і могло стати приводом для затримання українців.

Нагадаємо, в Білорусі люди масово вийшли на вулиці і протестують проти результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня. Масові акції протесту проходять у великих містах Білорусі і тривають вже п'ятий день. Влада відповіла на протест з максимальною жорстокістю.

Сам Лукашенко каже, що протестами керують з-за кордону, учасників акцій називає "вівцями" і запевняє, що в Білорусі "Майдану не буде".