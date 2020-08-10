Від насильства до діалогу: Зеленський закликав білорусів до порозуміння

Президент України Володимир Зеленський після протестів, які відбулися у Білорусі в день президентських виборів, закликав до "максимально відкритого, нехай і складного", діалогу, у якому, на його думку, "мають бути зацікавлені обидві сторони – і уряд, і суспільство, що протестує". Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Наші сусіди білоруси переживають зараз непрості часи. Вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. І це дуже непросто.

Вже очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. А, як відомо, будь-яка легітимність виникає виключно із суспільної довіри. Виключно з довіри. Сумніви ж у таких масштабах – це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до суспільного протесту, що наростає. Що ми зараз, на превеликий жаль, і спостерігаємо.

Безумовно, ми закликаємо наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства. Закликаємо до максимально відкритого, нехай і складного, діалогу. Тому що лише широкий діалог дасть змогу забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід з важкої кризової ситуації й чесно обговорити подальші кроки та формати громадської взаємодії.

Тільки взаєморозуміння між усіма сторонами здатне зберегти незалежність країни та забезпечити її подальший рух до свободи та демократії. В іншому разі ескалація насильства наростатиме, а це загрожує надзвичайно гіркими наслідками.

На мій погляд, зараз у такому діалозі мають бути зацікавлені обидві сторони – і уряд, і суспільство, що протестує".

За словами Зеленського, "Білорусь – наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі".

Нагадаємо, ввечері, 9 серпня, на площі Перемоги в Мінську почалися сутички протестувальників зі співробітниками ОМОН. У центрі Мінська, на проспекті Машерова, недалеко від стели "Мінськ-місто-герой", ОМОН застосував для розгону натовпу світлошумові гранати і водомети. За даними місцевих ЗМІ, в результаті зіткнень загинув один з учасників протесту.

Того дня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з результатами Національного екзит-полу, проведеного на замовлення телерадіокомпанії "Мир", чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко набирає 79,7%. Світлану Тихановську підтримали 6,8%, Ганна Канопацька отримала 2,3% голосів виборців, Андрій Дмитрієв - 1,1%, Сергій Черечень - 0,9%. Проти всіх, за даними exit poll, проголосували 9,2% виборців.

Водночас, на закордонних дільницях перемогу здобуває Світлана Тихановська.

Після закриття виборчих дільниць в Мінську та інших містах Білорусі почалися стихійні акції протесту. Їх учасники вважають, що результати екзит-полу і перші попередні результати ЦВК Білорусії - сфальцифікавані.

За даними правозахисників, затримані щонайменш 120 осіб. Президенти Литви і Польщі закликали владу Білорусі не застосовувати силу до громадян.