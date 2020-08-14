Ситуація в Білорусі: Лукашенко виступить із "терміновим зверненням"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готує звернення до народу.

"Лукашенко готує термінове звернення до білоруського народу", - йдеться в повідомленні "Коммерсант FM" в твіттері з посиланням на прес-секретаря президента Наталію Ейсмонт.

У Білорусі з 9 серпня проходять акції протесту, зіткнення маніфестантів із співробітниками правоохоронних органів. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за попередніми даними ЦВК, чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, а його політична противниця Світлана Тіхановском - 10,9%.

Загальна кількість затриманих до ранку четверга досягло 6,7 тис. Осіб. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі в четвер повідомило, що за час протестних акцій постраждали більше 100 співробітників правоохоронних органів.

Слідчий комітет Білорусі у свою чергу заявив, що масові акції протесту в країні відбуваються не спонтанно, їх координують "спеціально навчені особи".