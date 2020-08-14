Протести в Білорусі: Кравчук звернувся до Лукашенка із закликом

Перший президент і нинішній представник України в ТКГ Леонід Кравчук звернувся до президента Білорусі Олександра Лукашенка у зв'язку з подіями в сусідній країні. Про це він повідомив в інтерв'ю білоруській службі "Радіо Свобода".

"Я хотів би звернутися до білоруської влади - зупиніться. Президент Лукашенко, припиніть кровопролиття! Ніякими доказами, ніякими переконаннями, ніякими прикладами в історії він не може виправдати кровопролиття. Якщо вдатися до неймовірним фальсифікацій, правда історії все одно переможе".

Він також подякував жінкам, які вийшли на протести в Білорусі, і підкреслив їх мужність і прагнення до свободи й демократії.

Крім того, Кравчук висловив надію, що влада Росії не буде підтримувати насильство в Білорусі.

Нагадаємо, протести в Білорусі, які почалися після президентських виборів, тривають четвертий день. Білоруси вийшли на масові протести - в Мінську і всіх великих містах країни. Влада відповіла на них з максимальною жорстокістю.