Президентські вибори: в ЦВК Білорусії оголосили остаточні підсумки

У Центральній виборчій комісії Білорусії оголосили підсумки виборів президента. За інформацією ЦВК, Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів, Світлана Тіхановська - 10,1%. Про це повідомили в Tut.by.

У виборах взяли участь понад 5,8 млн громадян, під час дострокового голосування - понад 2,8 млн.

Крім цього: Анна Канопацька отримала 1,67%,

Андрій Дмитрієв - 1,2%,

Сергій Черечень - 1,14%.

Проти всіх проголосували 4,59% виборців.

Всі кандидати, крім Олександра Лукашенка, подали скарги на результати виборів.

Скарги Андрія Дмитрієва, Анни Канопацької і Світлани Тіхановської були відхилені На засіданні ЦВК при цьому з'ясувалося, що скарга від Сергія Черечня їм не надходила.

Нагадаємо, після президентських виборів в Білорусії, незважаючи на оголошену перемогу Олександра Лукашенка з підтримкою в 80%, білоруси вийшли на масові протести - в Мінську і всіх великих містах країни. Влада відповіла на них з максимальною жорстокістю. Також повідомлялося, що головна суперниця Олександра Лукашенка на президентських виборах в Білорусі, які змусили людей вийти на мітинги, записала відеозвернення.