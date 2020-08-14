Акції протесту в Білорусії: на мітинги вийшли працівники заводів по всій країні

Учасники мітингів вважають, що підсумки голосування були сфальсифіковані. Крім того, вони вимагають припинити насильство силовиків щодо мирних демонстрантів і звільнити всіх затриманих на акціях.
Зокрема 14 серпня протестують: Працівники Білоруського металургійного заводу в Жлобіні. Мінського електротехнічного заводу, Мінського заводу шестерень і Мінського моторного заводу в столиці Білорусії.
Також на акцію солідарності вийшли понад сто працівників найбільшого будівельного підприємства Мінська - ВАТ "МАПІД" і "Мінскінтеркапс". На Мінському заводі колісних тягачів кілька сотень людей скандують: "Іди!".
Також "Іди" скандують працівники заводу "Гефест" в Бресті.
Протестують співробітники Мінського метро. Співробітники підприємства "Гродно Азот" в місті Гродно вимагають, щоб протягом години випустили всіх затриманих ув'язнених.
Також протестують Гродненський м'ясокомбінат і тютюнова фабрика "Неман".
Працівники МАЗу повідомив, що на заводі "не дають можливості масового висловлення протесту, вказали призначити від кожного підрозділу по 1-2 людини".
У Мінську на площі Свободи протестують близько 70 гідів. Вони тримають плакати: "Ми казалi туристам, што Білорусь мiрная", "Гiди супраць гамору".
У Новополоцьку працівники "Нафтан" вийшли на зустріч з владою, щоб висувати вимоги керівництву. Раніше працівники цього підприємства повідомляли, що виходять з профспілок.
Працівники галузі зв'язку виступили з відкритим зверненням на сайті change.org. Вони вимагають: зупинити довільні затримання і насильство по відношенню до мирних громадян і затриманим, звільнити затриманих і політв'язнів і зупинити їх подальше переслідування, вийти на діалог з народом, припинити всі форми тиску на представників ЗМІ, призначити нові чесні вибори із залученням міжнародних спостерігачів і т .п.
В Жодіно на акцію солідарності вийшли працівники Ковальського заводу важких штамповок.
У Жабинці протестують працівники цукрового заводу.
Співробітники Парку високих технологій також приєдналися до мирної акції солідарності з тими, хто в ці дні страждає від насильства.
Співробітники "Мінських кабельних мереж" вишикувалися в ланцюг солідарності. У Бобруйську чесних виборів і припинення насильства вимагають працівники "Белшіни". Робочі скандують "Живе Білорусь!".
Також протестують співробітники підприємства легпрому "Мілавіца" і завод "Атлант" в Барановичах.
Раніше, в Центральній виборчій комісії Білорусії оголосили підсумки виборів президента. За інформацією ЦВК, Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів, Світлана Тіхановська - 10,1%. Про це повідомили в Tut.by.