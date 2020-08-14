Акції протесту в Білорусії: на мітинги вийшли працівники заводів по всій країні

Сьогодні робітники низки підприємств по різних містах Білорусії вийшли на масові акції протесту, з вимогою перегляду результатів виборів. Про це повідомили в TUT.BY

Учасники мітингів вважають, що підсумки голосування були сфальсифіковані. Крім того, вони вимагають припинити насильство силовиків щодо мирних демонстрантів і звільнити всіх затриманих на акціях.

Зокрема 14 серпня протестують: Працівники Білоруського металургійного заводу в Жлобіні. Мінського електротехнічного заводу, Мінського заводу шестерень і Мінського моторного заводу в столиці Білорусії.

Також на акцію солідарності вийшли понад сто працівників найбільшого будівельного підприємства Мінська - ВАТ "МАПІД" і "Мінскінтеркапс". На Мінському заводі колісних тягачів кілька сотень людей скандують: "Іди!".

Також "Іди" скандують працівники заводу "Гефест" в Бресті.

Протестують співробітники Мінського метро. Співробітники підприємства "Гродно Азот" в місті Гродно вимагають, щоб протягом години випустили всіх затриманих ув'язнених.

Також протестують Гродненський м'ясокомбінат і тютюнова фабрика "Неман".

Працівники МАЗу повідомив, що на заводі "не дають можливості масового висловлення протесту, вказали призначити від кожного підрозділу по 1-2 людини".

У Мінську на площі Свободи протестують близько 70 гідів. Вони тримають плакати: "Ми казалi туристам, што Білорусь мiрная", "Гiди супраць гамору".

У Новополоцьку працівники "Нафтан" вийшли на зустріч з владою, щоб висувати вимоги керівництву. Раніше працівники цього підприємства повідомляли, що виходять з профспілок.

Працівники галузі зв'язку виступили з відкритим зверненням на сайті change.org. Вони вимагають: зупинити довільні затримання і насильство по відношенню до мирних громадян і затриманим, звільнити затриманих і політв'язнів і зупинити їх подальше переслідування, вийти на діалог з народом, припинити всі форми тиску на представників ЗМІ, призначити нові чесні вибори із залученням міжнародних спостерігачів і т .п.