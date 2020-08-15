Ситуація в Білорусі: Естонія і Литва відмовляться від електроенергії з білоруської АЕС

Глава Литви і глава Естонії Гітанас Науседа і Керсті Кальюлайд під час зустрічі домовилися спільними зусиллями доvjunbcz єдиної позиції Балтійських країн в питанні про відмову купувати електроенергію з БелАЕС. Президенти зв'язали необхідність в цьому з позицією РФ.

"Росія прагне до поділу Європи та світу на сфери впливу з використанням різних важелів і засобів сили, таких, як дезінформація, історичний ревізіонізм, введення в експлуатацію небезпечною Білоруської АЕС в Островці.

Керівники держав домовилися спільними зусиллями добиватися єдиної позиції Балтійських країн в питанні про відмову купувати електроенергію з БелАЕС ", - йдеться в повідомленні прес-служби президента Литви.

Під час зустрічі Науседа також подякував Кальюлайд "за безкомпромісну допомогу відповідно до оцінки загрози від БелАЕС".

Також президент Естонії підтримав ініціативу Литви почати дискусію про ситуацію в Білорусі після виборів на вищому інституційному рівні Європейського союзу.

Він підтримав скликання позачергової сесії Європейської ради для обговорення цього питання.

Раніше, глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив про незгоду ЄС з підсумками президентських виборів в Білорусі і початок підготовки санкцій щодо тих, хто порушував демократичні принципи.