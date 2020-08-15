Протести в Мінську: субота в столиці почалася з ланцюга солідарності

У Білорусі знову починаються ненасильницькі акції протесту, зокрема в Мінську ранок суботи розпочався з "ланцюга солідарності". Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Субота в мінському Уруччі почалася з" ланцюга солідарності ", - пише видання.

Додамо, Уруччя - спальний мікрорайон на північному сході Мінська.

Очевидці опублікували відео триваючих протестів на вулицях країни:

Нагадаємо, після президентських виборів у Білорусі, незважаючи на оголошену перемогу Олександра Лукашенка з підтримкою в 80%, білоруси вийшли на масові протести - в Мінську і всіх великих містах країни. Влада відповіла на них із максимальною жорстокістю.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що для нас Україна важливо, щоб білоруси знайшли виключно мирний і демократичний вихід з суспільно-політичного конфлікту.

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко закликає громадян не виходити на вулиці з протестами, а також заявляє, що їх використовують як "гарматне м'ясо". За словами глави держави, організаторами цих протестів є люди з-за кордону. Про це повідомили в "БелТА".