Наймасштабніший в історії: в Білорусі сьогодні проведуть марш свободи

Сьогодні в Білорусі протестувальники планують провести наймасштабніший в історії марш свободи. Очікують початок заходу сьогодні, о 14:00. Анонс з'явився на найбільшому за кількістю підписників білоруському опозиційному телеграм-каналі NEXTA Live.

Захід в Мінську почнеться з проспекту Незалежності, учасники пройдуть центральними вулицями і площами. Марш відбудеться і в інших містах і населених пунктах країни.

"Воскресіння - день найбільшого в історії Білорусі виключно мирного маршу, яким ми пройдемо вулицями і проспектами наших міст, з посмішками і гідністю.

Вийдемо цілими сім'ями, будинками, робочими колективами. Висловимо подяку всім, хто в цей переломний момент був на стороні народу. Згадаймо всіх, хто постраждав в боротьбі за свободу ", - йдеться в повідомленні.

Раніше лідер об'єднаної опозиції Світлана Тіхановська закликала мерів міст стати організаторами протестів 15 і 16 серпня і зупинити криваву бійню, в яку влада перетворила мирні виступи громадян.

Нагадаємо, в Білорусі вже сьомий день поспіль тривають виступи громадян, незгодних з результатами президентських виборів. Про це повідомили на Радіо Свобода.

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Глава Білорусі Олександр Лукашенко не збирається вести діалог щодо врегулювання ситуації в країні за участю міжнародних посередників. Його слова наводить держагентство БелТА.

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Глава Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що працівникам, які беруть участь в страйках, на заводах "місця бути не повинно".