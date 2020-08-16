Особисто вмовлятиме людей: Лукашенко прибув на мітинг, організований в його підтримку

Чинний Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на площу Незалежності, де сьогодні організовують мітинг на його підтримку. Про це повідомляють в NextaLive.

"Повідомляють, що Лукашенко прибув на площу Незалежності.

Здається, він особисто буде вмовляти людей не відвертатися від нього ", - йдеться в повідомленні.

Раніше, провладна громадська організація "Біла Русь" має намір 16 серпня провести в Мінську мітинг солідарності на підтримку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Пройде він на майдані Незалежності.

Після цього з'явилася інформація про те, що в Мінську з усією Білорусі звозять людей на мітинг на підтримку чинного президента Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, в Білорусі вже сьомий день поспіль тривають виступи громадян, незгодних з результатами президентських виборів. Про це повідомили на Радіо Свобода.

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