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Особисто вмовлятиме людей: Лукашенко прибув на мітинг, організований в його підтримку

Особисто вмовлятиме людей: Лукашенко прибув на мітинг, організований в його підтримку
Оновлено 13:50 Сьогодні Телеграф
Чинний Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на площу Незалежності, де сьогодні організовують мітинг на його підтримку. Про це повідомляють в NextaLive.

"Повідомляють, що Лукашенко прибув на площу Незалежності.

Здається, він особисто буде вмовляти людей не відвертатися від нього ", - йдеться в повідомленні.

Раніше, провладна громадська організація "Біла Русь" має намір 16 серпня провести в Мінську мітинг солідарності на підтримку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Пройде він на майдані Незалежності.

Після цього з'явилася інформація про те, що в Мінську з усією Білорусі звозять людей на мітинг на підтримку чинного президента Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, в Білорусі вже сьомий день поспіль тривають виступи громадян, незгодних з результатами президентських виборів. Про це повідомили на Радіо Свобода.

Наймасштабніший в історії: в Білорусі сьогодні проведуть марш свободи

Білоруський лідер Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін в телефонній розмові обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Білорусі. Про це повідомляють в агентстві "БЕЛТА".

Глава Білорусі Олександр Лукашенко не збирається вести діалог щодо врегулювання ситуації в країні за участю міжнародних посередників. Його слова наводить держагентство БелТА.

Учасник протестів в Мінську Олександр Тарайковскій загинув увечері 10 серпня в районі станції метро "Пушкінська" в Мінську під час жорстокого придушення мирних протестів.

Глава Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що працівникам, які беруть участь в страйках, на заводах "місця бути не повинно".

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Все по темі:

Митинги, Білорусь, Олександр Лукашенко, Протести.

Автор:

Телеграф
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