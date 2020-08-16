Путін і Лукашенко зідвонювались вже вдруге за вихідні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін ще раз поговорили по телефону. Про це повідомили в Кремлі.

Лідери країн обговорили ситуацію в Білорусі після виборів.

Повідомляється, що РФ підтвердила готовність посприяти Білорусі у вирішенні проблем на основі договору про Союзну державу і по лінії ОДКБ.

За повідомленням білоруського агентства БелТА, Лукашенко і Путін по телефону підтвердили готовність спільно реагувати на зовнішні загрози.

Ситуація в Білорусі

Нагадаємо, в Білорусі вже сьомий день поспіль тривають виступи громадян, незгодних з результатами президентських виборів. Про це повідомили на Радіо Свобода.

Білоруський лідер Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін в телефонній розмові обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Білорусі. Про це повідомляють в агентстві "БЕЛТА".

Глава Білорусі Олександр Лукашенко не збирається вести діалог щодо врегулювання ситуації в країні за участю міжнародних посередників. Його слова наводить держагентство БелТА.

Учасник протестів в Мінську Олександр Тарайковскій загинув увечері 10 серпня в районі станції метро "Пушкінська" в Мінську під час жорстокого придушення мирних протестів.

Глава Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що працівникам, які беруть участь в страйках, на заводах "місця бути не повинно" .Перейті на Головну сторінку