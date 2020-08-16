"Натовські війська брязкають гусеницями біля наших воріт": Лукашенко згадав Україну у своєму зверненні до народу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив на мітингу у свою підтримку і налякав присутніх "чорношкірими, жовторотого і білявий" солдатами НАТО.

"Натовські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Литва, Латвія, Польща і наша рідна Україна наказують провести нам нові вибори. Якщо ми підемо на поводу, ми загинемо як держава і як нація", - заявив він.

"Нам пропонують нову владу, солдат НАТО, чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в постоли і поганяти батогом - невже ви цього не бачите? Це без мене - я ніколи не піду на злам нашої держави", - уклав Лукашенко.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився перекинути вітебських десантників до західного кордону, в Гродно.

Сьогодні в Білорусі протестуючі планують провести наймасштабніший в історії марш свободи. Очікують початок заходу сьогодні, о 14:00.

Паралельно з цим Олександр Лукашенко прибув на площу Незалежності, де сьогодні організовують мітинг на його підтримку.