Опозиційний кандидат Світлана Тіхановська хоче звільнити політв'язнів і провести нові вибори.

Опозиційна білоруська кандидатка в президенти Світлана Тіхановська заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

Відеозвернення Тіхановської публікує Telegram-канал NEXTA Live в понеділок, 17 серпня.

"Я готова прийняти на себе відповідальність і виступити в цей період в якості національного лідера з тим, щоб країна заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм, щоб ми звільнили всіх політв'язнів і в найкоротші терміни підготували законодавчу базу і умови для організації нових виборів - реальних, чесних і прозорих, які будуть беззастережно прийняті світовою спільнотою", сказала Тіхановська.

Вона також звернулася до людей у формі, зазначивши, що "білоруси - це люди, які не сприймають насильства, вони щедрі і справедливі", і якщо силовики вирішили не виконувати злочинні накази, перейти на бік народу, то білоруси пробачать їх, підтримають і "в майбутньому не дорікнуть поганим словом".

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. До остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту. У неділю в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусії.

Крім того, на страйки виходять робочі найбільших підприємств. За час протестів були затримані тисячі мітингувальників. Багатьох по кілька днів тримали в СІЗО, піддаючи тортурам і нелюдським, жорстоким покаранням. Євросоюз заявив, що не вважає діючими результати голосування через численні свідоцтва фальсифікацій.