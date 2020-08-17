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Протести в Білорусі: всі шахти "Білоруськалій" зупинили свою роботу

Протести в Білорусі: всі шахти "Білоруськалій" зупинили свою роботу
Оновлено 18:04 Пн, 17 Серпень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Всі шахти "Білоруськалій" зупинили видобуток руди, працівники вимагають відставки Олександра Лукашенка і зміни президента. Про це повідомили на "Радіо Свобода".

Шахтарі стояли в чергах, щоб підписати вимогу про відставку Олександра Лукашенко і нових президентських виборах.

Вранці 4-е рудне управління "Білоруськалій" приєдналося до страйку.

Керівник підприємства Іван Головатий прийшов в управління і наказав людям ходити на роботу.

На загальних зборах працівники планують вирішити, що робити далі, о 18 годині вони зберуться в центрі Салігорска. Страйки та протести проходять на багатьох великих промислових підприємствах Білорусі

Хроніка подій в Білорусі

У Білорусі тривають протести. 17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк. Протестувальники висунули ряд вимог до Лукашенка.

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. До остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановском набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту. У неділю в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

Всі кандидати в президенти Білорусі, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусі відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента.

Світлана Тіхановском заявила про готовність до переговорів з Олександром Лукашенко і оголосила про створення координаційної ради для забезпечення передачі влади, а також заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

Уряд Білорусі склав повноваження перед Лукашенко

17 серпня Олександр Лукашенко в черговий заявив, що нових виборів в Білорусі не буде. Також він вважає, що зміна влади зруйнує економіку країни.

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Протест, Білорусь, Олександр Лукашенко, Шахти.

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Телеграф
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