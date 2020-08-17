Лукашенко про протести: Настав той рубіж, якщо ви його переступите - господь з вами

Білоруський президент Олександр Лукашенко в ході загальнонаціонального страйку в Білорусі пригрозив учасникам протестів силовими заходами. За його словами, влада більше не вмовлятиме протестувальників.

Про це він заявив в ході візиту на Мінський автомобільний завод, який оголосив страйк, повідомляє державне інформаційне агенство БЕЛТА.

У своєму виступі Лукашенко спростував інформацію про нерухомість і грошових коштах, які йому належать.

"Сьогодні треба думати не айфоном-телефоном, а мізками. Думайте! Ви передайте всім, що ніхто нікого вмовляти не буде. Все. Настав той рубіж, що, якщо ви його переступите - господь з вами. Якщо ви вивалите на вулиці, ми перетерпимо . Якщо ви підете ломити - відповісте. Ось вам чоловіча розмова ", - заявив Лукашенко.

Він також додав, що силовики будуть відповідати на провокації.

"Якщо у когось є діти, візьміть голову в руки і зрозумійте, що ніколи військова людина вам не пробачить, коли ви його б'єте в спину на автомобілі. Я просив до цих подій: чи не провокуйте їх. Вони будуть захищати свої сім'ї, на які сьогодні йде тиск через соціальні мережі ", - зазначив Лукашенко.

Як повідомлялося, Лукашенко в понеділок, 17 серпня, прилетів на вертольоті на "Мінський завод колісних тягачів", де висловився про заклики до страйків на підприємствах.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести. 17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк. Протестуючі висунули ряд вимог до Лукашенка.

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. До остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановском набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту. У неділю в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

Крім того, на страйки виходять робочі найбільших підприємств. За час протестів були затримані тисячі мітингувальників. Багатьох по кілька днів тримали в СІЗО, піддаючи тортурам і нелюдському, жорстоким покаранням.

Євросоюз заявив, що не вважає діючими результати голосування через численні свідоцтв фальсифікацій.

Всі кандидати в президенти Білорусі, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусі відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента.

Світлана Тіхановска заявила про готовність до переговорів з Олександром Лукашенко і оголосила про створення координаційної ради для забезпечення передачі влади, а також заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".