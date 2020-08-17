Ситуація в Білорусі: понад сто учасників протестів залишаються за гратами

У МВС Білорусі заявили про завершення роботи зі звільнення затриманих учасників протесту. Останню інформацію про це опублікувала представник міністерства Ольга Чемоданова у своєму телеграм-каналі.

Вона зазначила, що станом на 14:00 17 серпня в ізоляторах тимчасового тримання залишаються 122 затриманих.

"Що містяться на ділянці ІТТ в Жодіно громадяни були переведені в центр ізоляції правопорушників ГУВС Мінміськвиконкому і станом на 8:00 відпущені.

На цей час в ЦИП ГУВС знаходяться 6 громадян, з якими проводяться необхідні слідчі дії ", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Білорусі

У Білорусі тривають протести. 17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк. Протестуючі висунули ряд вимог до Лукашенка.

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. До остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановском набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту. У неділю в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

Всі кандидати в президенти Білорусі, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусі відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента.

Світлана Тіхановском заявила про готовність до переговорів з Олександром Лукашенко і оголосила про створення координаційної ради для забезпечення передачі влади, а також заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

Уряд Білорусі склав повноваження перед Лукашенко.

17 серпня Олександр Лукашенко в черговий заявив, що нових виборів в Білорусі не буде. Також він вважає, що зміна влади зруйнує економіку країни.