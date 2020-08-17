Скачать
Вівторок, 18.08.2020
Кравчук про Донбас: Росії також набридла війна
Кравчук про Донбас: Росії також набридла війна
Нові вибори в Білорусі: Лукашенко пішов на поступки і назвав умови
Нові вибори в Білорусі: Лукашенко пішов на поступки і назвав умови
Усик і Ломаченко сходили на риболовлю, але не забули про спортивну складову (Фото)
Усик і Ломаченко сходили на риболовлю, але не забули про спортивну складову (Фото)
Два в одному: Facebook об'єднує чати в Instagram і Messenger
Два в одному: Facebook об'єднує чати в Instagram і Messenger

Ситуація в Білорусі: понад сто учасників протестів залишаються за гратами

Ситуація в Білорусі: понад сто учасників протестів залишаються за гратами
Оновлено 20:09 Пн, 17 Серпень 2020 Телеграф Фото: Twitter
У МВС Білорусі заявили про завершення роботи зі звільнення затриманих учасників протесту. Останню інформацію про це опублікувала представник міністерства Ольга Чемоданова у своєму телеграм-каналі.

Вона зазначила, що станом на 14:00 17 серпня в ізоляторах тимчасового тримання залишаються 122 затриманих.

"Що містяться на ділянці ІТТ в Жодіно громадяни були переведені в центр ізоляції правопорушників ГУВС Мінміськвиконкому і станом на 8:00 відпущені.

На цей час в ЦИП ГУВС знаходяться 6 громадян, з якими проводяться необхідні слідчі дії ", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Білорусі

У Білорусі тривають протести. 17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк. Протестуючі висунули ряд вимог до Лукашенка.

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. До остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановском набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту. У неділю в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

Всі кандидати в президенти Білорусі, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусі відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента.

Лукашенко про протести: Настав той рубіж, якщо ви його переступите - господь з вами

Світлана Тіхановском заявила про готовність до переговорів з Олександром Лукашенко і оголосила про створення координаційної ради для забезпечення передачі влади, а також заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

Уряд Білорусі склав повноваження перед Лукашенко.

17 серпня Олександр Лукашенко в черговий заявив, що нових виборів в Білорусі не буде. Також він вважає, що зміна влади зруйнує економіку країни.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МВД, Білорусь, Протести.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Позбавляємося від животика: легка дієта
02 Лукашенко про протести: Настав той рубіж, якщо ви його переступите - господь з вами
03 Трамп прокоментував ситуацію в Білорусі: деталі
04 Ситуація в Білорусі: понад сто учасників протестів залишаються за гратами
05 Знаменитий футболіст очолив Андерлехт Богдана Михайличенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Трамп прокоментував ситуацію в Білорусі: деталі
Трамп прокоментував ситуацію в Білорусі: деталі
Протести в Білорусі: всі шахти &quot;Білоруськалій&quot; зупинили свою роботу
Протести в Білорусі: всі шахти "Білоруськалій" зупинили свою роботу
Лукашенко про протести: Настав той рубіж, якщо ви його переступите - господь з вами
Лукашенко про протести: Настав той рубіж, якщо ви його переступите - господь з вами
Вони попереджали: протести в Білорусі передбачили в &quot;Південному парку&quot; (Відео)
Вони попереджали: протести в Білорусі передбачили в "Південному парку" (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся