Ситуація в Білорусі: в ЄС закликають не допустити зовнішнього втручання

Голова Євроради Шарль Мішель в листі-запрошенні лідерам країн ЄС взяти участь у відеоконференції з Білорусі 19 серпня заявив, що вони обговорять, як краще реагувати на ситуацію в республіці і не допустити зовнішнього втручання.

"Народ Білорусі має право визначати своє майбутнє. Для цього необхідно припинити насильство і почати мирний і інклюзивний діалог. Керівництво Білорусі має відображати волю народу.

Не повинно бути стороннього втручання ", - написав Мішель, пояснюючи зміст майбутнього відеонаради глав держав і урядів країн ЄС.

"Те, чого ми стали свідками в Білорусі, є неприйнятним. Вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими. Подальше насильство над мирними демонстрантами було шокуючим і заслуговує на осуд.

Винні мають бути притягнуті до відповідальності. ЄС почав роботу над санкціями ", - повідомив глава Євроради.

Раніше в понеділок Мішель оголосив, що скликає в полудень 19 серпня відеоконференцію ЄС на вищому рівні для обговорення ситуації в Білорусі.

Нагадаємо

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. До остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановском набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруський президент Олександр Лукашенко в ході загальнонаціонального страйку в Білорусі пригрозив учасникам протестів силовими заходами. За його словами, влада більше не вмовляти протестуючих.

Олександр Лукашенко передумав і публічно погодився на проведення нових президентських виборів в країні, але з однією умовою. Дану заяву він зробив під час спілкування з протестуючими працівниками Мінського заводу колісних тягачей.