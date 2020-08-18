ООН про протести в Білорусі: Невдоволення народу повинно бути почутим

Генсек Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерріш звернувся до влади Білорусі із закликом забезпечити громадянам країни можливість скористатися їхніми політичними правами і громадянськими свободами.

"Зі свого боку, Генеральний секретар вважає, що невдоволення народу повинно бути почутим, а репресії - це не відповідь", - сказав спікер генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає "Голос Америки".

Він додав, що генсек раніше заявив, що уважно стежить за ситуацією в Білорусі і наголосив на важливості надання громадянам країни можливість скористатися їх цивільними свободами і політичними правами, що також включає право на проведення мирних протестів.

"Влада повинна проявити стриманість у відповіді на демонстрації. Всі звинувачення в тортурах та інших порушеннях проти людей під вартою повинні бути розслідувані", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Албанія, яка зараз головує в ОБСЄ, стурбована умовами проведення президентських виборів в Білорусі, до яких не були допущені міжнародні спостерігачі, а також застосуванням насильства проти демонстрантів, мессовими затриманнями, тортурами і жорстокою поведінкою з боку правоохоронних органів.