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Перший серед дипломатів: посол Білорусі в Словаччині подав у відставку

Перший серед дипломатів: посол Білорусі в Словаччині подав у відставку
Оновлено 11:54 Сьогодні Телеграф Фото: slovakia.mfa.gov.by
Посол Білорусі в Словаччині, екс-помічник президента Ігор Лещеня подав заяву про відставку. За кілька днів до цього він записав відеозвернення, в якому підтримав білорусів, які вийшли на мирні протести.

Посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня подав у відставку на тлі протестів в Білорусі. Він першим з білоруських дипломатів підтримав акції протесту в країні. Про це він повідомив в коментарі виданню TUT.BY у вівторок, 18 серпня.

За його словами, в МЗС Білорусі вважають, що зазначена в його заяві громадянська позиція "вийшла за ці рамки".

"Я пішов у відставку. Це логічний крок, тому що як посол я призначений чинним президентом і повинен проводити його політику", - сказав Лещеня.

У МЗС Білорусі пояснили, що рішення про відставку повинен прийняти глава держави Олександр Лукашенко.

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Нагадаємо, колишній помічник Лукашенко Ігор Лещеня першим серед дипломатів виступив на підтримку протестуючих. Він заявив, що "шокований історіями про тортури і побиття моїх співгромадян".

Як повідомлялося, до протестуючих в Білорусі приєдналися співробітники МЗС Білорусі В'ячеслав Козаченок і Олена Попанева.

Напередодні стало відомо, що Україна вперше в історії відкликає посла з Білорусі. Ігор Кизим поїхав до Києва на консультації для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин в новій реальності.

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Словакия, Білорусь, Протести в Білорусі.

Автор:

Телеграф
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