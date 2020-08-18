Перший серед дипломатів: посол Білорусі в Словаччині подав у відставку

Посол Білорусі в Словаччині, екс-помічник президента Ігор Лещеня подав заяву про відставку. За кілька днів до цього він записав відеозвернення, в якому підтримав білорусів, які вийшли на мирні протести.

Посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня подав у відставку на тлі протестів в Білорусі. Він першим з білоруських дипломатів підтримав акції протесту в країні. Про це він повідомив в коментарі виданню TUT.BY у вівторок, 18 серпня.

За його словами, в МЗС Білорусі вважають, що зазначена в його заяві громадянська позиція "вийшла за ці рамки".

"Я пішов у відставку. Це логічний крок, тому що як посол я призначений чинним президентом і повинен проводити його політику", - сказав Лещеня.

У МЗС Білорусі пояснили, що рішення про відставку повинен прийняти глава держави Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, колишній помічник Лукашенко Ігор Лещеня першим серед дипломатів виступив на підтримку протестуючих. Він заявив, що "шокований історіями про тортури і побиття моїх співгромадян".

Як повідомлялося, до протестуючих в Білорусі приєдналися співробітники МЗС Білорусі В'ячеслав Козаченок і Олена Попанева.

Напередодні стало відомо, що Україна вперше в історії відкликає посла з Білорусі. Ігор Кизим поїхав до Києва на консультації для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин в новій реальності.