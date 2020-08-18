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Вівторок, 18.08.2020
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Глава Міненерго Росії заразився коронавірусом

Глава Міненерго Росії заразився коронавірусом
Оновлено 13:20 Сьогодні Телеграф
У РФ заразився коронавірусом міністр енергетики Олександр Новак. Він зараз лікується в Москві.

Про це заявив прем'єр-міністр Михайло Мішустін, передає російський "Інтерфакс".

Коронавірусом також заразилися деякі журналісти урядового пулу, які повинні були супроводжувати Мишустина в його поїздці по Далекому Сходу. У Петропавловську-Камчатському кілька кореспондентів ізолювали і доставили в Москву літаком МНС, під контролем лікарів.

Як повідомлялося, раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що перша в світі вакцина від коронавируса зареєстрована в Росії, вона формує стійкий імунітет.

Всесвітня організація охорони здоров'я поки не готова сказати, чи може російська вакцина від коронавируса використовуватися по всьому світу.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19 вперше зафіксували в китайській провінції Хубей, в кінці 2019 року. З того моменту зараження цим вірусом були зафіксовані в більш ніж в 200 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала поширення хвороби - пандемією.

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На сьогоднішні кількість зареєстрованих випадків захворювання коронавірусом перевищує 22 мільйони. Росія знаходиться на четвертому місці у світі по захворюваності, в країні вже заразилися 927 745 осіб.

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Все по темі:

Росія, Коронавірус, Олександр Новак.

Автор:

Телеграф
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