Глава Міненерго Росії заразився коронавірусом

У РФ заразився коронавірусом міністр енергетики Олександр Новак. Він зараз лікується в Москві.

Про це заявив прем'єр-міністр Михайло Мішустін, передає російський "Інтерфакс".

Коронавірусом також заразилися деякі журналісти урядового пулу, які повинні були супроводжувати Мишустина в його поїздці по Далекому Сходу. У Петропавловську-Камчатському кілька кореспондентів ізолювали і доставили в Москву літаком МНС, під контролем лікарів.

Як повідомлялося, раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що перша в світі вакцина від коронавируса зареєстрована в Росії, вона формує стійкий імунітет.

Всесвітня організація охорони здоров'я поки не готова сказати, чи може російська вакцина від коронавируса використовуватися по всьому світу.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19 вперше зафіксували в китайській провінції Хубей, в кінці 2019 року. З того моменту зараження цим вірусом були зафіксовані в більш ніж в 200 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала поширення хвороби - пандемією.

На сьогоднішні кількість зареєстрованих випадків захворювання коронавірусом перевищує 22 мільйони. Росія знаходиться на четвертому місці у світі по захворюваності, в країні вже заразилися 927 745 осіб.