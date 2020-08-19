Протести в Білорусі: в Гродно місцева влада прийняла вимоги протестувальників

У місті Гродно на тлі протестів у Білорусі місцева влада прийняла вимоги, висунуті штабом опозиційного кандидата в президенти Світланою Тіхановською. Зокрема, дозволили участь в масових акціях.
Про це повідомляє "Медіазона. Білорусь".
У місті дозволили збиратися на центральних площах у будь-який час, навіть більше, влада обіцяє "медичне, технічний та інформаційний супровід".
Силовики вибачилися за свої дії і відпустили всіх протестуючих. Також влада обіцяє перевірити дії міліціонерів під час протестів.
Крім того, обіцяють, що керівники підприємств не каратимуть робітників, які брали участь у страйку.
Опозиції виділять час для виступу на місцевому телеканалі "Гродно Плюс".
Що відбувається в Білорусі
9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.
Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту. У неділю, 16 серпня, в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.
Всі кандидати в президенти Білорусі, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусі відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента.
Світлана Тіхановська заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".
17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк. Протестувальники висунули ряд вимог до Лукашенка, він в черговий заявив, що нових виборів в Білорусі не буде. Також він вважає, що зміна влади зруйнує економіку країни.