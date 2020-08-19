Протести в Білорусі: в Гродно місцева влада прийняла вимоги протестувальників

У Гродно силовики вибачилися за свої дії і відпустили всіх протестувальників.

У місті Гродно на тлі протестів у Білорусі місцева влада прийняла вимоги, висунуті штабом опозиційного кандидата в президенти Світланою Тіхановською. Зокрема, дозволили участь в масових акціях.

Про це повідомляє "Медіазона. Білорусь".

У місті дозволили збиратися на центральних площах у будь-який час, навіть більше, влада обіцяє "медичне, технічний та інформаційний супровід".

Силовики вибачилися за свої дії і відпустили всіх протестуючих. Також влада обіцяє перевірити дії міліціонерів під час протестів.

Крім того, обіцяють, що керівники підприємств не каратимуть робітників, які брали участь у страйку.

Опозиції виділять час для виступу на місцевому телеканалі "Гродно Плюс".

Що відбувається в Білорусі

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту. У неділю, 16 серпня, в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

Всі кандидати в президенти Білорусі, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусі відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента.

Світлана Тіхановська заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк. Протестувальники висунули ряд вимог до Лукашенка, він в черговий заявив, що нових виборів в Білорусі не буде. Також він вважає, що зміна влади зруйнує економіку країни.