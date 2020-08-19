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"Нормандський формат": в Кремлі готуються до зустрічі помічників глав держав

"Нормандський формат": в Кремлі готуються до зустрічі помічників глав держав
14:39 Сьогодні Телеграф
У Кремлі заявили про підготовку зустрічі помічників глав держав "нормандського формату". Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Не знаю, чи домовилися по остаточну дату, але знаю, що підготовка до такої зустрічі велася, контакти здійснювалися.

Порядок денний тут може бути досить передбачувана - це хід реалізації раніше досягнутих домовленостей.

Всі ці домовленості абсолютно транспорентності і добре відомі ", - сказав Пєсков.

Як зазначив Пєсков, дату зустрічі потрібно уточнити. Раніше російські державні інформагентства з посиланням на джерело в МЗС РФ повідомили, що така зустріч запланована на 28 серпня в Парижі.

Передбачається, що від РФ в ній братиме участь заступник голови адміністрації президента Дмитро Козак, від України - глава Офісу президента Андрій Єрмак, від Німеччини - помічник канцлера з питань зовнішньої політики Ян Хеккер, від Франції - радник президента Еммануель Бон.

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Раніше, голова Бундестагу Вольфганг Шойбле закликав владу Білорусі припинити насильство в сторону мирних демонстрантів.

Також повідомлялося, що Джо Байдена затвердили в якості кандидата в президенти від Демократичної партії США на майбутніх президентських виборах. Рішення прийнято на загальнонаціональному з'їзді в Мілуокі, штат Вісконсін.

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Все по темі:

Кремль, РФ, Нормандский формат, Дмитро Пісков.

Автор:

Телеграф
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