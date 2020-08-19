У Білорусі розповіли, про що домовилися Лукашенко і Путін

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зараз координує свої дії з президентом РФ Володимиром Путіним у межах Союзної держави і ОДКБ.

Про це сказала прес-секретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт, повідомляє російський ТАСС в середу, 19 серпня.

"Зараз йдуть консультації президентів Білорусі і Росії. Глави держав координують свої дії, у першу чергу в рамках укладених договорів. Це і Союзна держава, і ОДКБ", - сказала вона.

Ейсмонт також нагадала, що в останні дні між лідерами країн відбулося кілька телефонних дзвінків.

Так, Лукашенко попросив Путіна передати канцлеру Німеччини Ангелі Меркель прохання не втручатися у внутрішні справи Білорусі. За її словами, білоруський президент на даному етапі не бачить необхідності в розмові з Меркель.

"Яким може бути від неї (розмови - ред.) ефект? Швидше за все, негативним, адже на сьогодні головне, чого ми хочемо, щоб Захід не підтримував тих, хто дестабілізує ситуацію в Білорусі. Виходячи з цього, президент нашої країни попросив свого російського колегу передати пані Меркель, щоб Німеччина, та й вся Західна Європа, не втручалася у внутрішні справи Білорусі, як це відбувається зараз ", - сказала Ейсмонт.

Що відбувається в Білорусі

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановском набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту. У неділю, 16 серпня, в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

Всі кандидати в президенти Білорусі, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусі відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента.

Світлана Тіхановском заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк. Протестуючі висунули ряд вимог до Лукашенка, він в черговий заявив, що нових виборів в Білорусі не буде. Також він вважає, що зміна влади зруйнує економіку країни.