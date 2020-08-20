У Путіна відреагували на можливе отруєння Навального

Пєсков зазначив, що для лікування Навального залучені кращі лікарі.

Якщо інформація про отруєння Олексія Навального підтвердиться, то правоохоронні органи почнуть розслідування. Про це в четвер, 20 серпня, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"Спочатку нам потрібно дочекатися остаточних аналізів, які допоможуть лікарям визначити, що ж сталося, що стало причиною цієї ситуації, причиною втрати свідомості. Після цього, якщо має місце отруєння, якщо будуть відповідні заяви або якщо інші рішення приймуть правоохоронні органи, тоді буде розслідування ", - сказав він.

Пєсков запевнив, що лікарі і правоохоронні органи однаковим чином відносяться до всіх громадян Росії.

Відповідаючи на питання, чи вважає Кремля ситуацію з Навальний особливої в зв'язку з його критичним ставленням до керівництва країни, Пєсков підкреслив, що "у чинної влади багато критиків", в тому числі серед громадян РФ.

Як повідомлялося, сьогодні вранці в Омську здійснив екстрену посадку літак, на якому летів Олексій Навальний. Він був доставлений машиною "швидкої допомоги" в лікарню.

Прес-секретар Навального повідомила, що він потрапив в реанімацію з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Ярмиш передбачає, що політика отруїли чимось, підмішаним в чай.